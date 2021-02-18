Шкура неубитого медведя: Эстония обустраивает несуществующую границу с Россией

18:37, 18 февраля 2021, ПАИ

Эстония заинтересована в ратификации пограничного договора с Россией и могла бы сделать первый шаг в этом направление. С таким предложением выступила глава МИД страны Эва-Мария Лийметс, пишет «Балтийская волна». Дальше свой шаг должна будет сделать Россия.

«Спекулировать на том, каким будет ответ, я бы сегодня не стала, но надеюсь, что они также заинтересованы в этом», – сказала Эва-Мария Лийметс.

Переговоры о пограничной линии между Эстонией и Россией начались ещё в начале 90-х и завершились лишь в 2005 году. Вскоре стороны подписали соответствующий договор и направили его для ратификации в национальные парламенты.

Однако в ходе ратификации парламент Эстонии (Рийгикогу) включил в документ ссылку на Тартуский мирный договор, который Россия и Эстонская Республика заключили ещё в 1920 году. Согласно этому договору, Эстония может претендовать на Ивангород и часть Печорского района Псковской области. В конечном итоге Россия свою подпись под пограндоговором отозвала.

Несмотря на то что договор не ратифицирован, Эстония ранее начала масштабный проект обустройства юридически не существующей границы с Россией. Правительство республики заявило, что эта линия будет оборудована камерами слежения, беспилотниками и другими средствами, чтобы обеспечить её полный технический контроль.

Изначально смета работ по обустройству 135 км сухопутной границы оценивалась в 80 млн евро. Однако цифры быстро начали расти: оказалось, что некоторые участки границы надо прокладывать через болота и другие труднодоступные места. В 2018 году кабинету министров предложили новую оценку проекта. Предполагаемая стоимость выросла более чем вдвое – до 197 млн евро. Работы начались в прошлом году.





