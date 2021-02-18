В Гдовском районе выявили и задержали нарушителей правил пограничного режима

19:13, 18 февраля 2021, ПАИ

Сейчас водоёмы Гдовщины – место притяжения любителей активного отдыха. Но, собираясь на рыбалку, многие забывают, что район приграничный и здесь действуют особые правила пребывания, пишет газета «Гдовская заря». Трёх «любителей быстрой езды» на снегоходе пограничники задержали в районе населённого пункта Ремда (Самолвовская волость).

Как пояснили журналистам газеты в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, молодые люди вышли на лёд озера без оповещения пограничных органов. Кроме этого, у них отсутствовали индивидуальные пропуска в пограничную зону. За нарушение правил пограничного режима нарушители оштрафованы на общую сумму 6000 рублей.

В другом случае задержаны семь граждан, которые и вовсе пренебрегли не только правилами пограничного режима, но и нормами собственной безопасности, отправившись в тёмное время суток на Псковско-Чудской водоём.

Напомним, в соответствии с действующим законодательством с наступлением темноты запрещается находиться в 100-метровой полосе местности, прилегающей к российским берегам Чудского, Тёплого и Псковского озёр, а также реки Наровы. За нарушение правил пограничного режима молодые люди также привлечены к административной ответственности.