В Таджикистане введут налог для видеоблогеров

21:05, 18 февраля 2021, ПАИ

В Таджикистане уже весной этого года планируется ввести налог на видеоблоги, пишет «Ридус». Об этом 18 февраля на итоговой пресс-конференции сообщил начальник главного управления Налогового комитета бывшей союзной республики Шамсулло Кабирзода.

По словам Кабирзоды, налоговое ведомство Таджикистана тщательно изучило работу блогеров среднеазиатского государства и пришло к выводу, что людей, получающих доход за счёт распространения идей и мнений, можно включить в список налогоплательщиков. Уровень дохода таджикских видеоблогеров он уточнять не стал.

По данным таджикского налогового ведомства, взимать налоги планируется с владельцев 29 популярных каналов, у которых набралось от 3 до 19 млн подписчиков. Видеоблогеры должны подать налоговые декларации до 1 апреля.

Точную ставку налога на производителей контента Шамсулло Кабирзода не называл, но отметил, что таджикское государство имеет полное право претендовать на долю доходов своих граждан от их деятельности в интернете.