Пенсионер из Локни матерился на полицейских, хулиганил и управлял авто в нетрезвом состоянии

22:39, 18 февраля 2021, ПАИ

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 64-летнего жителя города Локни. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по Псковской ообласти.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 (оскорбление представителя власти), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ст. 264.1 (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) УК РФ.

Установлено, что 21 сентября 2020 года злоумышленник публично высказал в адрес полицейского словесные оскорбления в неприличной форме, когда был застигнут в момент совершения мелкого хулиганства в одной из деревень Локнянского района.

22 сентября 2020 года в ходе проведения неотложных следственных действий по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято взрывчатое вещество.

Утром 3 октября 2020 года пенсионер, полгода назад подвергнутый административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на 1 год 7 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования при наличии признаков алкогольного опьянения, вновь был остановлен сотрудниками полиции в момент управления транспортным средством с признаками опьянения.

Приговором суда виновный приговорён к условной мере наказание со штрафом в размере 5 тысяч рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на два года.