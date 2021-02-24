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Общество

Судебные приставы взыскали с отбывающего наказание псковича один миллион рублей

Один миллион рублей взыскали судебные приставы с псковича, который отбывает наказание за причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему, сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Мужчина в состоянии опьянения умышленно причинил тяжкий вред здоровью несовершеннолетнему молодому человеку. Обвиняемого приговорили к шести годам заключения, а также потребовали выплатить один миллион рублей компенсации морального вреда.

Благодаря обращению взыскания на иностранные денежные средства должника, которые находились в сейфовой ячейке, часть задолженности была погашена. Денежных средств хватило на внесение 237 тысяч рублей в счёт взыскания морального вреда.

Должник трудоустроился по месту отбывания наказания, куда было направлено постановление об удержании денежных средств. Денежные средства, начиная с октября 2020 года, ежемесячно перечисляла и супруга должника.

В результате задолженность была взыскана в полном объёме.

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