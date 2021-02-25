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Общество

Новые люди в Пскове дали старт политическому реалити-шоу #ДебатыКандидаты

Партия «Новые люди» объявляет о старте политического реалити-шоу #ДебатыКандидаты, в ходе которого лидеры общественных и политических инициатив поборются за 30 миллионов рублей. В проекте могут принять участие даже кандидаты без политического опыта. На первом этапе будет организован сбор видеозаявок участников. Сбор заявок начался с 25 февраля и продлится до 11 марта. Подать заявку можно на сайте проекта kandidat.newpeople.ru.

Компетентное жюри проведет отбор, после чего 30 участников будут поделены на три команды и смогут побороться за главный приз – средства на реализацию своего проекта.

«Наш проект открывает начинающим политикам новые возможности. Мы хотим привести в политику тех, кто в ней раньше не участвовал. Тех, кто по-настоящему готов изменить жизнь своего региона к лучшему. Примите участие в проекте #ДебатыКандидаты, докажите, что ваш проект достоин реализации», – говорит председатель партии Алексей Нечаев.

Шоу #ДебатыКандидаты можно будет увидеть на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

Участников поселят в один дом наподобие тик-ток-хауса. Для конкурсантов проведут тренинги по развитию персонального бренда и публичным выступлениям представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов.

«В нашей области очень много людей, которые хотят делать мир вокруг себя лучше, - говорит секретарь Псковского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Борский. – Причем люди знают, что конкретно нужно сделать для этого, – у них есть идеи и даже конкретные, разработанные проекты. Не было только возможности для их реализации. Реалити-шоу #ДебатыКандидаты как раз предоставит им такую возможность».

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