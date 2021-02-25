Общественный штаб по контролю за ходом выборов открылся в Псковской области

15:56, 25 февраля 2021, ПАИ

Общественный штаб по контролю и наблюдению за ходом проведения выборов в Госдуму России и Псковское областное Собрание открылся в регионе. Он будет функционировать при Общественной палате Псковской области. О целях создания штаба и его задачах на пресс-конференции 25 февраля рассказал его руководитель, секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Анатолия Мультаха, основная цель штаба – обеспечение эффективности общественного контроля за сентябрьскими выборами этого года. «Чтобы выборы прошли честно, справедливо и в соответствии с законодательством», – подчеркнул он.

В состав штаба войдут члены Общественной палаты региона, руководители НКО, в том числе практикующие юристы, волонтёры, члены профсоюзов – все стороны, заинтересованные в честности выборов.

«Если кто-то из псковичей захочет вступить в общественный штаб, то следует обратиться в Общественную палату Псковской области», – отметил заместитель руководителя общественного штаба Алексей Кириллов.