Уникальная монография поступила в Псковский музей-заповедник

08:11, 26 февраля 2021, ПАИ

25 февраля в Псковский музей-заповедник поступила большая иллюстрированная научная монография, посвященная творческому наследию художника Алексея Корина (1865-1923) в контексте руссого искусства конца XIX-XX века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении.

Алексей Корин - русский художник, представитель московской школы живописи, член Товарищества передвижных художественных выставок, профессор живописи, академик, преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Современники положительно характеризовали его работы во всех жанрах живописи.

Монография издана к 155-летию со дня рождения художника при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Издание является первым комплексным исследованием биографического и художественного наследия мастера. Оно содержит уникальные сведения, неизвестные факты из жизни художника, новый взгляд на его творчество. В книге можно увидеть большое количество иллюстраций из более чем шестидесяти музейных и частных собраний, значительная часть которых публикуется впервые.

Автор книги - правнучка художника, научный сотрудник Музеев Московского кремля Наталья Корина.

В монографии опубликованы две работы А. Корина из собрания Псковского музея-заповедника. Это «Сумерки. Горный мотив» и «Горный пейзаж».