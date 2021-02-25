Цены на подсолнечное масло в России будут сдерживать до конца августа

09:58, 26 февраля 2021, ПАИ

В России производители намерены сдерживать цены на подсолнечное масло до конца августа. Продукцию будут отпускать ретейлерам в районе 95 рублей за литр, пишет газета «Известия».

Альтернативой может стать экспортная пошлина на подсолнечное масло. В сентябре компании пересмотрят цену товара и, вероятно, снизят её. Производители ожидают, что урожай подсолнечника в этом году будет больше, что позволит получить более дешевое сырье.

В конце прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, производители и торговые сети заключили соглашение о стабилизации цен. Оно касается подсолнечного масла и сахара-песка, стоимость которых с 16 декабря зафиксировали у производителей на уровне 95 рублей за 1 литр и 36 рублей за 1 кг соответственно, а в рознице — 110 рублей и 45 рублей.