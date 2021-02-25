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Две женщины обокрали собутыльника в Дновском районе

В Дновском районе две женщины предстали перед судом по обвинению в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

В ноябре 2020 года злоумышленницы, одна из которых ранее была судима, распивали спиртное со знакомым в его квартире. Женщины решили украсть у хозяина жилища имущество на общую сумму более 8 тысяч рублей и скрылись с места преступления.

Одной из подсудимых назначили наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов, другой — лишение свободы на 1 год условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор не вступил в законную силу.

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