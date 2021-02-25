66 млн рублей перевели мошенникам доверчивые псковичи в 2020 году

15:13, 26 февраля 2021, ПАИ

66 млн рублей перевели мошенникам доверчивые псковичи в 2020 году, в этом году злоумышленники уже выудили из карманов жителей Псковской области 17 млн рублей. Об этом на пресс-конференции 26 февраля сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в прошлом году число дистанционных мошенничеств увеличилось в два раза - с 800 до 1600 эпизодов. Активизации мошенников поспособствовала и пандемия с ограничительными мерами.