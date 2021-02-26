«В одном спектакле десятки мыслей и судеб» – Вера Емельянова о постановке «Дни Победы»

15:41, 26 февраля 2021, ПАИ

Премьерный спектакль Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Дни Победы», в основу которого легли невыдуманные монологи о Великой Отечественной войне, посетила первый вице-губернатор региона Вера Емельянова. Своими впечатлениями после просмотра она поделилась с театром, сообщили в пресс-службе учреждения.

«Интересное решение и интересная интерпретация темы Великой Отечественной войны, – сказала Вера Емельянова. – Есть над чем подумать и что осмыслить. Наверное, самая главная задача любого спектакля – заставить человека думать, чтобы после спектакля у вас появилось желание прочитать книги об этом времени, о событиях Великой Отечественной войны, поразмышлять о судьбах людей, которые подарили нам с вами жизнь ценою тех лишений, которые им пришлось пережить».

Вера Емельянова выделила особенность спектакля: «Спектакль один, тема общая, близкая, всем понятная и трепетная, но в то же время, по сути, это моноспектакли, в каждом из них – отдельно взятая история, жизнь, судьба. В одном спектакле смешались десятки мыслей, событий, историй и человеческих судеб».

Обратила на себя внимание гостьи реакция детей школьного возраста, которые также присутствовали на спектакле. «Они действительно были погружены, и по их лицам было видно, что им это не просто интересно, а это задевает их эмоционально, хотя каждая история требовала сопереживания и знания тех событий, о которых здесь рассказывается», – поделилась Вера Емельянова и добавила, что сильное впечатление на нее также произвела замечательная игра молодых актеров.

Премьера спектакля «Дни Победы» состоялась в Псковском театре драмы 23 февраля в Новом зале. В этом месяце постановку будут играть еще четыре раза – 27 и 28 февраля в 17:00 и 20:00. Узнать подробности о спектакле можно на официальном сайте театра.