Март: планируем жизнь на год

17:37, 26 февраля 2021, ПАИ

Для тех, кто привык сверять свои действия с гороскопом, астрологический прогноз на первый весенний месяц.

Март будет месяцем передышки — напряженных влияний не так много. Если у вас что-то плохое случилось в феврале, ждите развития ситуации летом, а пока можно вздохнуть с облегчением.

Месяц хорош для запуска новых информационных проектов, старта образовательных программ, поиска новых источников доходов. Можно объединяться с партнерами для совместного пиара. Меркурий в конце февраля развернулся в прямое движение, и больше нам ничего не мешает. Если в феврале что-то не получилось, сейчас можно сделать новую попытку.

Традиционное время планирования дел на предстоящий месяц — новолуние. В марте оно происходит 13-го числа. Соединение Солнца и Луны в Рыбах предлагает нам продумать жизнь, особенно в ее глубинном философском смысле, на ближайший месяц. Не стесняйтесь ставить перед собой амбициозные масштабные цели. Но чем тщательнее вы пропишете свои задачи и пути их достижения, тем благосклоннее будут к вам в небесной канцелярии.

А 20 марта Солнце переходит в знак Овна. День весеннего равноденствия — астрологически начало нового года. Овен первый знак зодиака и символизирует первоначальный импульс к действию, быстроту, решительность и достижение цели. Поэтому 20 марта можно повторить все новогодние ритуалы с подведением итогов и загадыванием желаний на предстоящий год.

Неслучайно весной мы чувствуем прилив энергии и вдохновения. У Овна очень много силы. Она прогоняет зиму, возвращает жизнь природе. Поэтому самое время сбросить старые шкурки и задать себе новый импульс жизни.

Марс — планета, которая заставляет нас активничать и двигаться к цели, в самом начале месяца, 4 марта, переходит в знак Близнецов. А это значит, что мы будем работать в режиме многозадачности. Главное, чтобы хватило сил довести все дела до конца. Поэтому грамотно распределяйте ресурсы на всех этапах работы, чтобы не сдуться раньше срока.

До середины марта Меркурий находится в знаке Водолея. Мы общительны, коммуникабельны и чаще, чем обычно, сталкиваемся с инсайтами, озарениями и новыми идеями. 16-го числа Меркурий переходит в знак Рыб. И все мы как будто становимся немного интровертами — больше смотрим внутрь себя, пытаемся постичь глубинную суть вещей и событий.

21 марта Венера, планета любви, денег и удовольствий, из сентиментальных Рыб переходит в импульсивного Овна. Будьте внимательнее к своей второй половине, не наломайте дров. Новые отношения, завязавшиеся на Венере в Овне, могут быть страстными и развиваться очень стремительно. Но нет никаких гарантий, что они продержатся долго.

22-24 марта будьте аккуратнее на дорогах. Особенно это касается представителей мутабельных [изменчивых - ПАИ] знаков: Дев, Близнецов, Стрельцов и Рыб. Также на эти дни лучше не планировать важных переговоров.

Если вы в конфликте со своей второй половинкой, судьба дает отличные шансы помириться 25-27 марта.

Заканчивается месяц на энергиях полнолуния. 28-го числа противостояние светил на оси Дева-Рыбы. Наши мелкие повседневные дела могут войти в противоречие с высшими целями и смыслами. Традиционные рекомендации на полнолуние — не поддаваться эмоциям и поберечь себя. В это полнолуние не стоит злоупотреблять алкоголем и лекарственными средствами. Будьте также внимательны к тому, что вы едите — возможны отравления. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, особенно если есть хронические заболевания.