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Общество

В Красноярске СК обнаружил девять младенцев для продажи

Младенцев мамаши рожали для продажи. Фото istockphoto.com

В Красноярске следователи и оперативники отыскали девять младенцев, предназначенных для продажи, и задержали четверых подозреваемых, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, детей родившие их женщины передали подозреваемым за деньги. Сейчас младенцы находятся в доме малютки, личности и местонахождение рожениц устанавливаются.

Дело расследуется по статье о торговле людьми. В причастности к этому подозреваются двое мужчин, один из которых работал в правоохранительных органах, а также одна женщина.

​Четвёртая задержанная – 27-летняя гражданка Казахстана, которая передала подозреваемым своего новорождённого ребёнка.

Как выяснили следователи, ещё в 2019 году предполагаемый организатор преступления поручил найти женщину, готовую родить ребёнка и отдать его на продажу. Ею и оказалась гражданка Казахстана. В Камбодже она прошла медпроцедуру и забеременела, а родила в Красноярске в апреле 2020-го. После этого она получила в загсе свидетельство о рождении и оформила доверенность на подозреваемых. Затем уехала в Казахстан и там получила за ребёнка 13 тысяч долларов, а подозреваемый забрал мальчика из роддома для продажи.
Суд арестовал всех четверых задержанных.
 

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