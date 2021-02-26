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Политика

Президент США Джо Байден хочет привлечь Россию за присоединение Крыма

Байден заявил, что ищет способы наказать Россию за присоединение Крыма. Фото Reuters © Brendan McDermid

Американский президент Джо Байден заявил, что Америка вместе с Украиной будет противостоять действиям России в отношении Крыма. Об этом пишет «Коммерсантъ». Байден  добавил, что Вашингтон ищет пути, чтобы Россию привлечь к ответственности.

«Крым — это Украина. США не признают и никогда не признают так называемую аннексию полуострова Россией, и мы будем вместе с Украиной противостоять агрессивным действиям России. Мы продолжим работать над привлечением России к ответственности за её злоупотребления и агрессию на Украине»,— говорится в заявлении господина Байдена на сайте Белого дома.

ПАИ напоминает, что Россия присоединила Крым в 2014 году. Украина и большинство государств — членов ООН не признают Крым и Севастополь российскими регионами.

На Украине сегодня, 26 февраля, учреждён День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя в память о событиях 2014 года. Джо Байден считает, что Россия семь лет назад «нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседней Украины».



 

 

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