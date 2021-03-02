Состоялся первый спектакль для слабовидящих в Псковском театре драмы

17:18, 01 марта 2021, ПАИ

Первый спектакль для слабовидящих прошел в Псковском театре драмы им. Пушкина. Спектакль «Ионыч» впервые посетили слабовидящие и незрячие жители города. Он прошел в рамках проекта «Навстречу незрячему зрителю», сообщила ПАИ пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.

Слабовидящим зрителям театра выдали специальные приборы, а в наушники поступал тифлокомментарий специалиста [лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему. - ПАИ] . Помогла все это воплотить профессиональный тифлокомментатор высшей категории, который уже 15 лет работает в Псковской областной библиотеке для незрячих и слабовидящих, Татьяна Кондратьева.

Комментарий происходит в режиме реального времени. Находясь в специальной комнате, специалист смотрит на экран и рассказывает зрителям, что происходит на сцене. «Первое правило тифлокомментатора – говори о том, что ты видишь. Второе правило – не говори о том, чего ты не видишь. И самое важное правило – говорить, не мешая диалогам актеров», – поделилась Татьяна Кондратьева.

На спектакле «Ионыч» присутствовал 21 зритель с особенностями по зрению, для многих из них это был первый визит в театр. «Сегодня я была приятно удивлена. Комментарии очень помогают воображению, когда ты практически ничего не видишь на сцене, – отозвалась одна из зрительниц. – Спасибо нашей Татьяне Викторовне, она очень хорошо комментирует, у нее поставлен голос, аппараты были очень хорошими и удобными, легко было регулировать громкость. И, конечно, спасибо нашим актерам, спектакль чудный. Это был мой первый опыт, и, конечно, нужно продолжать».

Значимость проекта подчеркнули и артисты Псковского театра драмы. «Это очень важное событие. Здорово, что мы живем в 21-м веке, и прогресс настолько велик, что люди могут посетить наши спектакли вне зависимости от их физиологических особенностей. Это здорово, что театр становится доступен всем», – прокомментировала исполнительница роли Катерины Ивановны в спектакле «Ионыч» Ксения Чехова.

Следующий спектакль с тифлокомментарием («Метель») пройдет в Псковском театре драмы 13 марта.

За тем, как проходил спектакль для слабовидящих, наблюдал наш фотокорреспондент. Смотрите фоторепортаж здесь.



