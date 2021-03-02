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Общество

Наладивших канал незаконной миграции из Белоруссии в Россию псковичей отправили в колонию

В Псковской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей незаконную миграцию иностранцев из Белоруссии в Россию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по региону. 

В октябре 2020 года двое граждан сопредельного государства, вступив в преступный сговор, организовали незаконный въезд в Россию для четырёх выходцев из Средней Азии. После пересечения российской границы участников преступной группы вместе с мигрантами задержали пограничники. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий собраны неопровержимые доказательства противоправной деятельности участников преступной группы.

Решением Невельского районного суда Псковской области организаторы преступной деятельности признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ и им назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима сроком на 7 месяцев. Приговор суда вступил в законную силу.

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