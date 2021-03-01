Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области

22:52, 01 марта 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня провёл рабочее совещание по актуальным вопросам индивидуального жилищного строительства на территории региона, сообщили в администрации Псковской области. В совещании приняли участие вице-губернатор Василий Осипов, председатель комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов, и. о. председателя комитета по управлению госимуществом Наталья Серебренникова и руководитель регионального управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олеся Ребеко.

В начале участники совещания затронули вопрос регистрации уже построенных объектов недвижимости. Сергей Грахов отметил, что если граждане не производят постановку строений на учёт, от этого страдает доходная часть бюджета муниципалитетов. По оценкам регионального управления Росреестра, на территории Псковской области не зарегистрировано более 3,5 тыс. объектов строительства.

Олеся Ребеко в свою очередь отметила, что по поручению Правительства РФ с 1 января текущего года не взимается пошлина для регистрации ранее возникших прав на недвижимость, что позволит привлечь граждан к оформлению документов. Также у муниципальных властей с июля текущего года в рамках принятого законодательного акта появится возможность без участия собственника подавать документы для постановки строений на учёт. В настоящее время прорабатываются вопросы организации межведомственного взаимодействия по данному направлению. Глава региона подчеркнул, что это очень удобный инструмент, который муниципалитеты должны будут максимально использовать в своей деятельности.

Один из актуальных вопросов, который рассмотрели участники совещания, — подключение незарегистрированных домов к инженерным коммуникациям. Глава региона отметил, что ресурсоснабжающие организации должны сначала убедиться в том, что у владельца строения есть документы, подтверждающие собственность. Также Михаил Ведерников отметил, что необходимо провести сверку подключённых и зарегистрированных объектов. Это позволит выявить не только незарегистрированные жилые строения, но и производственные объекты.

В завершение рабочего совещания участники обсудили вопрос развития инфраструктуры для поддержки индивидуального жилищного строительства. Данный вопрос по поручению губернатора будет активно прорабатываться с муниципалитетами.