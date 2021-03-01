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Политика

По новому закону граждане будут обязаны эвакуироваться из зоны ЧС

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, который среди прочего обязывает граждан эвакуироваться с территории, где объявлена чрезвычайная ситуация, сообщила Meduza.

В документе сказано, что граждане РФ обязаны «эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий».

В правительстве решили закрепить за гражданами такую обязанность «с учётом сложившейся практики реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера», сказано в пояснительной записке к документу.

Этот же законопроект среди прочего обязывает федеральные органы исполнительной власти на безвозмездной основе предоставить МЧС постоянный доступ к информационным системам в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) «в целях своевременного реагирования на чрезвычайные ситуации».

Когда Госдума начнёт рассмотрение законопроекта, пока неизвестно.

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