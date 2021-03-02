Припаркованные автомобили у контейнерных площадок препятствуют своевременному вывозу ТКО в Пскове

15:17, 02 марта 2021, ПАИ

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Парковка личного транспорта во дворах многоквартирных домов (МКД) Пскова зачастую приносит головную боль автовладельцам. Из-за недостаточного количества мест некоторые ищут альтернативные парковки, например, оставляют машину на ночь на площадке у магазина, а другие занимают практически все свободные участки внутри жилых зон. Площадки возле мусорных контейнеров тому не исключение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области – ООО «Экопром».

Компания производит вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) по утвержденным графикам. Сотрудники диспетчерского отдела регоператора ежедневно проводят мониторинг качества вывоза отходов. При этом водители мусоровозов нередко сталкиваются с ситуацией в псковских дворах, когда подъезд спецтехники к контейнерным площадкам невозможен из-за припаркованных автомобилей жителей. Жильцы домов зачастую ставят свои автомобили практически вплотную к контейнерным площадкам, а также паркуются на дворовых проездах таким образом, что мусоровозу не проехать по узкой полосе дороги.

Встречаются даже автовладельцы, паркующие свои авто на контейнерной площадке в отсеке для сбора крупногабаритных отходов (КГО). В таком случае жильцы домов лишены возможности складировать старые тумбочки, кровати, шкафы, деревянные фрагменты и демонтированную сантехнику в предназначенном для накопления КГО месте.

К сожалению, в правилах дорожного движения не прописан запрет на парковку рядом с мусорными контейнерами, поэтому ответственность за такую парковку законом не предусмотрена. Однако в итоге такие автомобили мешают проезду мусоровозов. Это приводит к тому, что спецтранспорт уезжает, не выполнив свою работу по вывозу ТКО согласно графику. При этом мусорные контейнеры переполняются, что совсем не радует жильцов.

В «Экопроме» призвали граждан не парковать свои автомобили во дворах подобным образом, создавая преграду для спецтранспорта. Это влечет за собой сбой в своевременном вывозе отходов. Данная ситуация может повлечь за собой образование несанкционированных мест накопления ТКО и ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

«Регоператор старается обеспечить качество работы, своевременный вывоз ТКО и чистоту на всех контейнерных площадках. Своевременный вывоз ТКО – это не только забота регоператора, но и комфортные, чистые наши дворы», - подчеркнули в компании.