0
21:09
Губернатор Псковской области рассказал, как регион боролся с коронавирусом
20:36
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
18:13
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
22:52
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
21:14
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
21:21
В «Моглино» решили выпускать спандбонд и синтепон
17:37
День пограничника. В парламенте Эстонии никак не выучат урок истории
Еще новости
Политика

В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков

50 самодеятельных артистов, выступивших в этот день на сцене КДЦ. Фото газеты «Восход»

Праздничный концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Культурно-досуговом центре посёлка Локня, сообщила газета «Восход».

Песни и стихи о войне, подвиге воинов-освободителей, песни военных лет, исполненные артистами КДЦ, напомнили о чувствах и переживаниях солдат на войне. Артисты посвятили свои номера ветеранам Великой Отечественной войны, с боями освободившим нашу родную землю от немецких оккупантов и завершившим эту страшную, полную тяжёлых испытаний войну в Берлине, труженикам тыла, кто своим самоотверженным трудом ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной хозяйство.

Тепло встречали зрители любимые народные коллективы: локнянский хор и вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель Светлана Ананьева), вокальный дуэт «Нет проблем» (руководитель Алексей Блинов), «Баян-трио Блиноff» (руководитель Анатолий Блинов). Наградой за яркие, эмоциональные выступления были аплодисменты зрителей в адрес артистов: женского трио Светланы Ананьевой, Светланы Андроненковой, Татьяны Евлиевой, дуэта Светланы Ананьевой и Юрия Завьялова, молодых исполнителей Стефании Новикевич и Михаила Федорова, юных танцоров хореографических ансамблей «Серпантин» и «Карусель» (руководитель Нина Романенкова), «Чехарда» (руководитель Ольга Иголкина).

50 самодеятельных артистов, выступивших в этот день на сцене КДЦ, подарили зрителям свою любовь, зарядили энергией и хорошим настроением.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Губернатор Псковской области рассказал, как регион боролся с коронавирусом
02 марта 2021
Губернатор Псковской области рассказал, как регион боролся с коронавирусом
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
02 марта 2021
В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
02 марта 2021
Госдума рассказала о законе о дополнительной защите персональных данных россиян
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
01 марта 2021
Актуальные вопросы индивидуального жилищного строительства рассмотрели на заседании у губернатора Псковской области
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
01 марта 2021
В Пскове обозначили стратегию развития туризма
В «Моглино» решили выпускать спандбонд и синтепон
26 февраля 2021
В «Моглино» решили выпускать спандбонд и синтепон
Началась 55-я сессия Псковского областного Собрания
25 февраля 2021
Началась 55-я сессия Псковского областного Собрания
Михаил Гавунас дал интервью Псковскому агентству информации
25 февраля 2021
Михаил Гавунас дал интервью Псковскому агентству информации

Идет загрузка...