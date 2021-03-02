В Локне прошёл концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков

20:36, 02 марта 2021, ПАИ

Праздничный концерт, посвящённый освобождению района от немецко-фашистских захватчиков, прошёл в Культурно-досуговом центре посёлка Локня, сообщила газета «Восход».

Песни и стихи о войне, подвиге воинов-освободителей, песни военных лет, исполненные артистами КДЦ, напомнили о чувствах и переживаниях солдат на войне. Артисты посвятили свои номера ветеранам Великой Отечественной войны, с боями освободившим нашу родную землю от немецких оккупантов и завершившим эту страшную, полную тяжёлых испытаний войну в Берлине, труженикам тыла, кто своим самоотверженным трудом ковал победу в тылу, восстанавливал разрушенное войной хозяйство.

Тепло встречали зрители любимые народные коллективы: локнянский хор и вокальный ансамбль «Отрада» (руководитель Светлана Ананьева), вокальный дуэт «Нет проблем» (руководитель Алексей Блинов), «Баян-трио Блиноff» (руководитель Анатолий Блинов). Наградой за яркие, эмоциональные выступления были аплодисменты зрителей в адрес артистов: женского трио Светланы Ананьевой, Светланы Андроненковой, Татьяны Евлиевой, дуэта Светланы Ананьевой и Юрия Завьялова, молодых исполнителей Стефании Новикевич и Михаила Федорова, юных танцоров хореографических ансамблей «Серпантин» и «Карусель» (руководитель Нина Романенкова), «Чехарда» (руководитель Ольга Иголкина).

50 самодеятельных артистов, выступивших в этот день на сцене КДЦ, подарили зрителям свою любовь, зарядили энергией и хорошим настроением.