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Политика

В Псковской области 97% пациентов с коронавирусом находятся под амбулаторным наблюдением

Марина Гаращенко познакомила губернатора с медицинской статистикой по коронавирусу. Фото администрация Псковской области

Недостаток внимания к соблюдению противовирусных мер может быстро поставить крест на многих достижениях. Об этом сегодня сказал глава региона на совещании с медработниками, сообщает областная администрация. В настоящий момент из четырёх действующих очагов в Псковской области три относятся к системе здравоохранения, сообщил Михаил Ведерников. В связи с этим поручил руководству профильного комитета в подведомственных учреждениях досконально проверить исполнение всех действующих регламентов.

В настоящее время 97 % пациентов находятся под амбулаторным наблюдением. При этом в регионе продолжает работать порядка 50 «ковидных» бригад, функционируют все кол-центры, осуществляется обеспечение пациентов лекарствами — уже около 7,5 тыс. человек получили этот вид поддержки.

Что касается вакцинации, то в регионе в обороте находится 23,6 тыс. доз препарата «Гам-КОВИД-Вак», привито первым компоненом 16,8 тыс. человек, полностью — почти 6 тыс. человек.

 

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