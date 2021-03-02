В Невеле двое безработных похитили из дома технику на 14 тысяч рублей

09:36, 03 марта 2021, ПАИ

В Невеле двое безработных украли из дома технику на 14 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 1 марта в Невеле из квартиры дома на улице Гвардейской двое безработных ранее судимых 27-летних мужчин украли два планшета, два телефона, а также мужские часы, фотоаппарат и зарядное устройство. Общий ущерб превысил 14 тысяч рублей. По данному факту проводится расследование.

В деревне Лукомо Дновского района с территории фермы были украдены различные металлические изделия. Общий ущерб составил 21 тысячу рублей. Полиция установила, что к краже причастны двое жителей Дновского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное было изъято при обыске.

Полицией за последние дни кражи раскрыты также на территории Пскова, Псковского, Бежаницкого, Куньинского и Усвятского районов.