0
21:47
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
20:17
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
16:38
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
11:12
Публикуем видео жестокой расправы в Пскове
18:54
43-летний житель Острова подозревается в покушении на убийство
13:55
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Усвятском районе
13:02
В Усвятском районе водитель сбил дорожных работников, один из них погиб
Еще новости
Происшествия

В Невеле двое безработных похитили из дома технику на 14 тысяч рублей

В Невеле двое безработных украли из дома технику на 14 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Вечером 1 марта в Невеле из квартиры дома на улице Гвардейской двое безработных ранее судимых 27-летних мужчин украли два планшета, два телефона, а также мужские часы, фотоаппарат и зарядное устройство. Общий ущерб превысил 14 тысяч рублей. По данному факту проводится расследование.

В деревне Лукомо Дновского района с территории фермы были украдены различные металлические изделия. Общий ущерб составил 21 тысячу рублей. Полиция установила, что к краже причастны двое жителей Дновского района. По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенное было изъято при обыске.

Полицией за последние дни кражи раскрыты также на территории Пскова, Псковского, Бежаницкого, Куньинского и Усвятского районов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
02 марта 2021
Нетрезвого дебошира сняли с проезжающего поезда «Ласточка»
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
02 марта 2021
Жителя Печор приговорили к отбыванию срока в колонии из-за маковой соломки
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
02 марта 2021
Мужчина, которого избили и давили машиной, находится в реанимации
Публикуем видео жестокой расправы в Пскове
02 марта 2021
Публикуем видео жестокой расправы в Пскове
43-летний житель Острова подозревается в покушении на убийство
01 марта 2021
43-летний житель Острова подозревается в покушении на убийство
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Усвятском районе
01 марта 2021
Публикуем видео с места смертельного ДТП в Усвятском районе
В Усвятском районе водитель сбил дорожных работников, один из них погиб
01 марта 2021
В Усвятском районе водитель сбил дорожных работников, один из них погиб
Полиция проводит проверку по факту ночного ЧП в Пскове
01 марта 2021
Полиция проводит проверку по факту ночного ЧП в Пскове

Идет загрузка...