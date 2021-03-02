Вооруженный ножом пскович похитил деньги у 50-летнего мужчины

10:40, 03 марта 2021, ПАИ

Житель Пскова, угрожая ножом, похитил деньги у 50-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

26 февраля в Новосокольниках в квартиру дома на улице Комсомольской зашёл неизвестный. Угрожая ножом, он украл у 50-летнего хозяина деньги, после чего скрылся.

Полиция задержала ранее судимого 44-летнего мужчину. Он дал признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанному грозит тюремный срок до 10 лет.