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Вооруженный ножом пскович похитил деньги у 50-летнего мужчины

Житель Пскова, угрожая ножом, похитил деньги у 50-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

26 февраля в Новосокольниках в квартиру дома на улице Комсомольской зашёл неизвестный. Угрожая ножом, он украл у 50-летнего хозяина деньги, после чего скрылся.

Полиция задержала ранее судимого 44-летнего мужчину. Он дал признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело. Задержанному грозит тюремный срок до 10 лет.

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