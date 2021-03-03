Что подарить на 8 Марта

18:08, 03 марта 2021, ПАИ

Какие подарки на 8 Марта ждут женщины и какие подарки собираются дарить мужчины, проанализировал агрегатор товаров и цен Price.ru, обработав поисковые запросы россиян в интернете.

В канун 8 Марта желанными подарками у прекрасной половины стали: SPA-услуги, спрос на которые вырос на 88 %, электрические зубные щетки (на 78 %), менажницы [тарелки с раздельными отделениями для подачи закусок. — ПАИ] (на 68 %), фондюшницы (на 60 %), электрочайники (на 36 %).

Также агрегатор товаров и цен указывает на популярность товаров, которые сами женщины покупают для своих коллег, подруг, сестёр и мам. Это конфеты (спрос вырос на 52 %), просекко (на 60 %), декоративные тарелки (на 40 %), средства макияжа (45 %), аксессуары для напитков [пробки для бутылок, кувшины, ведёрки для льда, многоразовые трубочки. — ПАИ] (на 30 %).

Мужчины же видят подарок для женщины немного иначе и, как пишет аналитический сайт, чаще всего выбирают в подарок цветы, спрос на которые с начала марта увеличился на 15 %. Они также ищут в онлайн-магазинах фены или приборы для укладки волос, спрос на них вырос на 64 %, ювелирные изделия: браслеты (на 30 %), серьги (на 25 %), колье (на 19 %), и незначительно спрос вырос на кольца, которые мужчины выбирают всего лишь на 8 % чаще, чем в остальное время. Также мужчины рассматривают в качестве подарка женщинам смарт-часы (спрос вырос на 37 %), пауэрбанки для зарядки гаджетов (на 44 %), парфюмерию (на 38 %), мягкие игрушки (на 37 %) и товары для взрослых (на 17 %).