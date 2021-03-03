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Общество

Михаил Ведерников на посвященном подвигу 6-й роты уроке мужества призвал молодежь гордиться героями-соотечественниками

3 марта губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в межрегиональном онлайн-уроке мужества «Стоявшие насмерть». Патриотическое мероприятие было посвящено подвигу 6-й роты 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Обращаясь к аудитории, Ведерников отметил, что в истории современной России можно найти множество примеров истинного мужества солдат и офицеров, которые до конца следовали своему воинскому долгу. «В Псковской области особенно чтят память героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты. 21 год назад они приняли неравный бой в Аргунском ущелье. 84 десантника погибло, 14 из них было всего по 18-19 лет. Святой долг каждого гражданина нашей страны - чтить этот подвиг и ценить мир, который защищали десантники 6-й роты», - подчеркнул Михаил Ведерников и призвал подрастающее поколение изучать историю и гордиться героями-соотечественниками.

Во время урока мужества в прямой эфир вышло командование Воздушно-десантных войск России, руководство Министерства просвещения РФ, депутаты Государственной Думы и руководство ряда субъектов, военнослужащие гарнизонов, родственники погибших бойцов и непосредственные свидетели событий тех лет, а также представители общественных военных организаций и ассоциаций. Основной площадкой в Пскове стал проектный офис «Команда 2018».

Трансляция урока мужества прошла сразу на нескольких интернет-платформах. Состоялись прямые включения школ, Суворовских военных училищ, кадетских классов и корпусов Тульской, Рязанской, Архангельской, Смоленской, Вологодской, Московской областей. В прямом эфире российские школьники и студенты смогли пообщаться с ныне действующими военнослужащими и ветеранами. Кроме того, на уроке был представлен уникальный тематический фото- и видеоматериал, в том числе из личных архивов десантников 6-й роты.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина погибла в неравном бою 1 марта 2000 года на высоте 776 в Аргунском ущелье Чечни во время контртеррористической операции, сдерживая натиски двух тысяч боевиков. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них — посмертно. В память о подвиге легендарной роты в Пскове установлен монумент «Купол».

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