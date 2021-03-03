Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни

16:37, 03 марта 2021, ПАИ

В ближайшие дни в Псковской области ожидается переменчивый характер погоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Весна будет чередоваться с зимой. Ближайшие выходные, включая праздничный день, будут в основном под знаком минус», - отметила она.

Также прогнозируются снежные дни. Так, 4 марта в большинстве районов Псковской области должен пройти снег. После наступит солнечная и морозная погода.

По предварительным прогнозам, 8 марта будет минусовая температура: ночью до -10 в отдельных районах, днём – от 0 до -5. При этом будет солнечно. Также ожидается несильный ветер.

«Ощущения большого тепла не предвидится. Но солнцу мы имеем шанс порадоваться», - добавила Тала Нещадимова.