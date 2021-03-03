0
17:44
МЧС показало секретное убежище в Пскове
17:37
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
17:08
Невельский район становится чище
16:37
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
16:06
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
15:50
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
15:41
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
Еще новости
Общество

Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни

В ближайшие дни в Псковской области ожидается переменчивый характер погоды. Об этом Псковскому агентству информации сообщила руководитель областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Весна будет чередоваться с зимой. Ближайшие выходные, включая праздничный день, будут в основном под знаком минус», - отметила она.

Также прогнозируются снежные дни. Так, 4 марта в большинстве районов Псковской области должен пройти снег. После наступит солнечная и морозная погода.

По предварительным прогнозам, 8 марта будет минусовая температура: ночью до -10 в отдельных районах, днём – от 0 до -5. При этом будет солнечно. Также ожидается несильный ветер.

«Ощущения большого тепла не предвидится. Но солнцу мы имеем шанс порадоваться», - добавила Тала Нещадимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Следует ли убирать за своими питомцами во время прогулки?
Проголосовать >>>

МЧС показало секретное убежище в Пскове
03 марта 2021
МЧС показало секретное убежище в Пскове
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
03 марта 2021
Тугоухость помолодела – ПАИ-live с врачом Псковской областной больницы
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
03 марта 2021
Мороз и солнце: какая погода ждёт псковичей в ближайшие дни
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
03 марта 2021
Синоптики прогнозируют на Северо-Западе аномальный холод в праздничные выходные
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
03 марта 2021
Хозяйка музея: в Изборске рассказали о пушистой сотруднице блинной
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
03 марта 2021
«Ушедшие в историю»: сюжет о псковском трамвае вышел на YouTube-канале Travel Together
Товары для дачников предлагает магазин «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове
03 марта 2021
Товары для дачников предлагает магазин «Светофор» на Рижском проспекте в Пскове
Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники
03 марта 2021
Количество рейдов по соблюдению масочного режима в Пскове увеличат в праздники

Идет загрузка...