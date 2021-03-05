На ремонт каких дорог направят федеральные деньги, рассказал губернатор Псковской области

18:20, 05 марта 2021, ПАИ

Куда направят выделенные Правительством дополнительные деньги на развитие дорожной инфраструктуры, рассказал губернатор Михаил Ведерников в очередном видеообращении к жителям региона на своей странице в Instagram.

Он напомнил, что в ближайшие два года Псковская область дополнительно получит ещё более 2 млрд рублей на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог. В том числе, в этом году поступят 189 млн рублей на объекты нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. «Мы приняли решение направить их на долгосрочные контракты, чтобы ускорить их выполнение. Речь идёт о дорогах к Печорам, Пушгорам, Гдову, а также Порхов-Успение», – отметил глава региона.

Ещё 52 млн рублей пойдут на завершение капремонта моста через реку Шелонь в Дедовичском районе. «Он находился в неудовлетворительном состоянии – уже в 2016-м году износ объекта составлял 40 %, – сообщил Михаил Ведерников. – Срок ввода нового моста в эксплуатацию – 30 декабря, но успеем быстрее. На 1 марта техническая готовность составляет 90 %».

Губернатор добавил, что в следующем году область получит ещё более внушительную сумму – 1 млрд 800 млн рублей – на продолжение строительства Северного обхода города Пскова.