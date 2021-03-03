Президент Эстонии попросила коллег не избегать диалога с Россией

07:26, 05 марта 2021, ПАИ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью латвийскому порталу LTV призвала Латвию и Литву не избегать диалога с Россией, пишет РИА Новости.

«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я — за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача — работать с этими трудными вопросами», — отметила президент.

По её мнению, Запад должен принять Россию «такой, какая она есть», — это даст возможность больше её понимать. Как пример сотрудничества России и ЕС президент Эстонии назвала совместные проверки границ, решение экологических проблем и обмен студентами.