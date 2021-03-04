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Спорт

Псковичка победила на этапе Кубка России по ралли

Фото: пресс-служба Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Псковичка Юлия Пащинская победила на 6-м этапе Кубка России по ралли в Карелии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерации автомобильного спорта Псковской области.

Штурман Юлия Пащинская выступала с петербургским пилотом Михаилом Алексеевым в зачётной группе «2000Н». По итогам гонки экипаж завоевал золото в своём классе.

Ралли «Яккима-2021» проходило с 25 по 27 февраля. В соревновании приняли участие 57 экипажей. Они преодолевали 123 километра по снегу и льду.

Следующий этап Кубка России – ралли «Голубые Озёра – 2021» – пройдёт в Псковской области с 22 по 24 апреля. 

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