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Псковская хоккеистка стала соавтором заброшенной шайбы в ворота действующего чемпиона России

Уроженка Пскова Анастасия Тельнова, выступающая за петербургское «Динамо-Неву», стала соавтором заброшенной шайбы в ворота действующего чемпиона России уфимской «Агидели» в домашней встрече регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Анастасия Тельнова. Фото: пресс-служба «Динамо-Невы»

Тельнова отличилась ассистом в середине второго периода. Её бросок на пятачке подправила Валерия Плешкова. Благодаря этой шайбе петербурженки вышли вперёд и в итоге одержали победу – 3:1.

Для псковской хоккеистки это второй ассист в нынешнем сезоне. Ранее на её счету был результативный пас в игре против «Бирюсы».

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