Псковская хоккеистка стала соавтором заброшенной шайбы в ворота действующего чемпиона России

14:46, 13 ноября 2026, ПАИ

Уроженка Пскова Анастасия Тельнова, выступающая за петербургское «Динамо-Неву», стала соавтором заброшенной шайбы в ворота действующего чемпиона России уфимской «Агидели» в домашней встрече регулярного чемпионата Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Тельнова отличилась ассистом в середине второго периода. Её бросок на пятачке подправила Валерия Плешкова. Благодаря этой шайбе петербурженки вышли вперёд и в итоге одержали победу – 3:1.

Для псковской хоккеистки это второй ассист в нынешнем сезоне. Ранее на её счету был результативный пас в игре против «Бирюсы».