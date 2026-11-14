Гдовские спортсмены завоевали первое место на Кубке России по футзалу

23:44, 14 ноября 2026, ПАИ

Команда «Хищники» боролась за награды Кубка России по футзалу 5 х 5 и микрофутзалу 3 х 3 с 11 по 13 ноября, пишет газета «Гдовская заря».

В поездку отправилось семь спортсменов вместе с наставниками Константином Албеговым и Марией Михайловой. Команда игроков 2012 года рождения выступала сразу в двух возрастных категориях: против соперников 2011 года и среди своих ровесников.

Среди команд 2012 года рождения (футзал 5 х 5) гдовичи заняли первое место. Лучшим вратарём турнира стал Артём Андрушко, лучшим игроком – Антон Архипов. В категории 2011 года рождения гдовские спортсмены заняли третье место. В турнире по микрофутзалу «Хищники» завоевали третье место.

Кроме того, Николай Замешаев получил звание лучшего бомбардира в обеих возрастных категориях (2011 и 2012 г. р.) и стал лучшим снайпером Кубка России по микрофутзалу 3 х 3.

По итогам отбора команда получила право весной побороться на Кубке обладателей кубков за рубежом.