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Спорт

Посвящённые Всероссийскому дню самбо соревнования пройдут в Писковичах

Соревнования, посвящённые Всероссийскому дню самбо, пройдут в спорткомплексе «Писковичи» в Псковском районе 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Фото: ПАИ

В рамках праздника в Писковичах пройдут два турнира: межрегиональные соревнования среди юношей и девушек 2015–2017 годов рождения, а также состязания «Всероссийский день самбо» среди юношей и девушек 2012–2014 годов рождения.

Топ-3 турнира среди старших самбистов наградят медалями и дипломами Министерства спорта России. Победители дополнительно получат сувенирную продукцию учреждения.

14 ноября с 09:00 до 10:00 будет проводиться взвешивание участников. Далее состоятся жеребьёвка и совещание судей, а в 11:00 стартуют сами турниры.

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