Псковскую хоккеистку Тельнову признали лучшим игроком команды в матче против «Агидели»

16:39, 13 ноября 2026, ПАИ

Псковскую хоккеистку петербургского клуба «Динамо-Нева» Анастасию Тельнову признали лучшим игроком команды в домашнем матче против действующего чемпиона России «Агидели». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшей встрече Тельнова отличилась результативной передачей. Во втором периоде она бросила в створ ворот, а её партнёр по команде Валерия Плешкова подправила шайбу в ворота соперниц. В итоге петербурженки одержали победу со счётом 3:1.

Тельнова получила символическую подушку лучшего игрока и поблагодарила свою команду за игру. «Девочки, все молодцы. Завтра надо сыграть так же и ещё лучше и не пропускать во втором периоде», – сказала она. Также ей достался приз от партнёра клуба.

Для Тельновой голевая передача в прошедшем матче стала второй в регулярном чемпионате Женской хоккейной лиги. Ранее она становилась соавтором заброшенной шайбы в ворота «Бирюсы».