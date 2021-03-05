За производство более 18 кг наркотиков осудили жителя Пскова

09:31, 05 марта 2021, ПАИ

Жителя Пскова осудили за производство более 18 кг наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Обвиняемый в период с 29 января 2018 года по 8 февраля 2019 года при помощи химического оборудования, реактивов и прекурсоров, путем проведения с их помощью различных химических реакций, произвел различными партиями наркотическое средство общей массой свыше 18 кг.

Произведенный наркотик он хранил для последующей передачи иным лицам. Кроме того, он был признан виновным в приобретении жидкости, которая содержала в своём составе прекурсор наркотических средств, и хранил до момента изъятия при производстве обыска сотрудниками полиции.

По совокупности преступлений обвиняемому назначил 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.