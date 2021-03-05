Путин выступил за предложение ЕР вовлекать в политику волонтеров

10:11, 05 марта 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин поддержал предложение ЕР вовлекать в политику волонтёров. Как сообщает сайт партии «Единая Россия», 4 марта глава государства провёл встречу с участниками всероссийской акции взаимопомощи «Мы Вместе».

Владимир Путин отметил, что в волонтерское движение входят люди разных взглядов — они могут быть носителями разных подходов к решению проблем, перед которыми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность людям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, востребовано, это нужно делать», — отметил президент.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал вопрос участия волонтеров в выборах серьезным.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в значительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди», - подчеркнул Медведев.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак добавил, что партия готова поддержать добровольцев в оказании помощи людям. Он также отметил, что в условиях пандемии ЕР объединила волонтёров по всей стране, и выразил благодарность в борьбе с вирусом.

«Будем рады увидеть волонтеров, общественников, сторонников президента на нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробовать свои силы. А тем, для кого это в новинку, — поможем, подскажем, поддержим», — сказал Андрей Турчак.

Доброволец Псковского волонтерского центра «Единой России» Ульяна Минина рассказала, что в период пандемии решила присоединиться к волонтерскому центру «Единой России» и начала помогать людям. «Еженедельно я доставляю продукты пожилым гражданам. Добровольческая деятельность мне настолько стала близка, что я и дальше хочу работать на благо людей. Я решила заниматься общественно-политической деятельностью, буду участвовать в Политстартапе и предварительном голосовании партии на выборы. Очень хорошо, что партия предоставляет возможность развиваться и расти, чтобы быть депутатом не «для галочки», а настоящим народным избранником, умеющим слушать и слышать людей», - подчеркнула Ульяна Минина.