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Общество

Деревни Псковской области претендуют на звание самых красивых в России

Деревни Псковской области претендуют на звание самых красивых в России. Об этом сообщил президент Ассоциации «Самые красивые деревни и городки России» Александр Мерзлов в эфире проекта ПАИ-live 5 марта.

Глава Ассоциации прибыл с визитом в Псковскую область. Здесь он планирует побывать в нескольких местных деревнях и оценить их на предмет вступления в Ассоциацию.

«Мы были удивлены сохранностью наследия, прежде всего архитектурного, потому что именно с этим у нас, как правило, сложно. По опыту в других регионах и что у вас здесь, несмотря на войну, которая очень сильно изменила облик территории исторический, что-то было сохранено, что-то восстановлено, и это, конечно, благодаря усилиям местных людей. Мы с большим удовлетворением и приятным удивлением констатировали, жалко, что мы раньше сюда не приехали», – отметил Александр Мерзлов.

По его словам, потенциально возможность вступить в Ассоциацию есть у всех псковских деревень, которые будут соответствовать критериям организации. «У нас достаточно строгие критерии, и главное, что они очень комплексные. Это критерии не только гостеприимства, но и качества жизни местного населения. Мы как бы работаем по формуле: что хорошо для туристов, должно хорошо быть и местному жителю. Все сделанное для туристов — обустройство, инфраструктура — остаётся на месте. Турист приехал и уехал, а местный житель должен иметь возможность пользоваться всем этим», – заметил гость эфира.

Александр Мерзлов сообщил, что те псковские деревни, в которых уже побывали представители Ассоциации, им очень понравились.

«Сегодня у нас будет обучение, мы будем рассказывать о наших критериях, процедурах. Мы сюда приехали для системной работы, на несколько лет, как это мы делаем уже в других регионах, – отметил он. – Но мы не имеем права вам сказать, кто точно станет членом, сколько там звезд, потому что это кропотливый достаточно момент подсчёта баллов, там много всяких бумажек надо заполнить. Такова процедура. Это знак качества, который требует серьезного отношения».

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