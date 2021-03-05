Продолжительность жизни жительниц Псковской области увеличилась на 3,7 года

14:14, 05 марта 2021, ПАИ

На 3,7 года увеличилась продолжительность жизни жительниц Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковстата.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении у женщин в 2019 году составила 75,8 лет, что на 10,4 лет больше, чем у мужчин. За последние 10 лет продолжительность жизни женщин увеличилась на 3,7 года.

Наиболее популярным возрастом вступления в брак у представительниц прекрасного пола является период 21–29 лет.