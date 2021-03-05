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Политика

Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в стране

Татьяна Голикова рассказала об объёмах производства вакцины от коронавируса в России. Фото РИА Новости

В Российской Федерации устойчивая динамика снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявила сегодня на правительственном брифинге Татьяна Голикова.

Сайт Правительства РФ приводит её слова: «На сегодняшний день заболеваемость на 100 тысяч населения составляет 7,5. Это один из самых низких показателей за последнее время. При этом я бы хотела обратить внимание, что не следует пренебрегать рекомендациями главных санитарных врачей по соблюдению ограничительных мер. Нам следует соблюдать эти ограничительные меры вплоть до достижения коллективного иммунитета. А его можно приобрести посредством вакцинации населения и, к сожалению, естественной заболеваемости», – сказала вице-премьер РФ.

«Если сравнивать показатели с декабрём 2020 года, когда мы фиксировали смертность от новой коронавирусной инфекции, то в январе, исходя из официальных данных Росстата, по сравнению с декабрём 2020 года смертность снизилась на 9,5 %.

В структуре прироста смертности за январь 2021 года стопроцентно подтверждённые случаи ковида составляют 47,2 %. Если к стопроцентно подтверждённым случаям добавить смертность от иных причин, когда тест на ковид был положительным, то совокупно доля этих групп составит в структуре прироста смертности 66,6 %.

Я хочу обратить внимание на то, что на сегодняшний день мы имеем оперативные данные за февраль 2021 года. И если сравнивать оперативные данные февраля 2021 года с январем 2021 года, то по оперативным данным мы видим устойчивое снижение смертности, которое составляет 21,7 %».

Татьяна Голикова также рассказала про вакцинацию. «На сегодняшний день объём производства [вакцины. – Примечание ПАИ] составил 13,9 млн комплектов доз вакцин. Это наибольший объём вакцины «Спутник V» и небольшой объём вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», масштабирование которой началось с февраля 2021 года и наращивание объёмов будет происходить в марте 2021 года. Из указанного объёма доступно к использованию 7,9 млн комплектов доз. Ещё раз хочу подчеркнуть, что разница между объёмом производства и объёмом выпуска для использования населением обусловливается контролем качества за произведённой вакциной и необходимостью соблюдения нормативных сроков такого контроля.

Что касается непосредственно вакцинации, то на сегодняшний день первым компонентом вакцин провакцинировано 5 миллионов российских граждан, двумя компонентами вакцины провакцинировано 2,5 миллиона российских граждан. Регионы страны с учётом объёмов производства, объёмов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения», – добавила Татьяна Голикова.


 

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