Жительница Минусинска не захотела стоять в очереди, а потому сообщила о бомбе

22:54, 05 марта 2021, ПАИ

Курьёзный случай произошёл в Красноярском крае. Жительница города Минусинска сообщила в полицию по телефону о фальшивой бомбе для того, чтобы избежать большой очереди в госучреждении. Подозреваемая в ложном сообщении о минировании задержана, сообщили в УМВД по краю.

4 марта в дежурной части узнали о том, что в учреждении МФЦ «Мои документы» якобы находится опасное устройство, всех посетителей эвакуировали, а следственно-оперативная группа обследовала территорию – предметов, представляющих опасность, не нашли.

Позже сотрудники угрозыска установили личность подозреваемой и задержали её. 46-летняя жительница Минусинска объяснила, что увидела большую очередь в учреждении и, чтобы избежать долгого ожидания, позвонила со своего сотового телефона с ложным сообщением о том, что в здании находится опасный предмет.

На подозреваемую заведено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 ч. 2 УК РФ). Ей грозит срок до пяти лет. Пока подозреваемая отпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении.