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Политика

Вячеслав Володин заверил, что Госдума не собирается повышать пенсионный возраст

Председатель Госдумы опроверг слухи об очередном поднятии пенсионного возраста

Недопустимо пугать людей информацией о решениях, которые никто принимать не будет. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, опровергая сообщения о возможности повышения пенсионного возраста в России, сообщает «Российская газета».

«Приближающиеся выборы не должны стать поводом для заявлений, не имеющих под собой оснований», - сказал спикер, комментируя слова депутата Рашкина на эту тему. Володин, которого цитирует сайт ГД, подчеркнул, что этой темы в думской повестке нет.

«Вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается, - заверил он. - Напротив, на недавней встрече с президентом мы обсуждали меры поддержки пенсионеров, в том числе, индексацию пенсий работающим пенсионерам».

Спикер Госдумы напомнил, что за последние годы парламент принял ряд законов, направленных на адресную поддержку пенсионеров. В частности, они освобождены от налога на имущество, уточнил он. А еще для различных категорий пенсионеров введены льготы на проезд, на лекарственное обеспечение, на протезирование. Кроме того, для неработающих пенсионеров действуют льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг и капремонта. При этом отдельно в каждом регионе установлен перечень услуг адресной социальной поддержки. И эту работу в Госдуме намерены продолжать.

«Не надо в своем стремлении к власти придумывать проблемы, пугая ими людей, особенно старшего возраста, - призвал Володин. - Тем более это недопустимо для депутатов, на которых лежит особая ответственность».

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