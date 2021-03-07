Более ста букетов передали гостьям из настоящего перед праздничным концертом в культурном центре Куньинского района

19:24, 07 марта 2021, ПАИ

Сегодня, 7 марта, в культурном центре Куньинского района прошёл концерт, посвящённый Международному женскому дню, рассказали Псковскому агентству информации в редакции газеты «Пламя»,

Прямо у входа волонтёры «Команды-2018» поздравляли девушек и женщин тёплыми словами и дарили букеты с тюльпанами. В общей сложности более ста весенних «приветов» получили гостьи концерта. Акция проходила при поддержке губернатора Михаила Ведерникова.

«Акция прошла отлично! Прекрасное, праздничное настроение! Обычно в выходные дни на наших улицах немноголюдно. А сегодня у нас концерт, и куньинцы идут в районный культурный центр. Мы рады поздравить милых женщин, подарить им живые цветы. В организации акции нам помог губернатор Михаил Ведерников, задействованы волонтёры «Команды-2018». Мы чувствует отклик от представительниц прекрасного пола. Женщины, девушки, девочки рады этим маленьким сюрпризам – и это здорово!» – поделился с журналистами издания Алексей Дмитриев, руководитель молодёжного отдела РКЦ.