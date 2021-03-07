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Политика

В Швейцарии ввели запрет на ношение паранджи в общественных местах

В Швейцарии ввели запрет на ношение паранджи в общественных местах, передаёт ТАСС. Соответствующий закон был принят в стране лучших часов, шоколада и банков сегодня на референдуме. Его поддержало большинство жителей в 20 из 26 кантонов и полукантонов страны, со ссылкой на швейцарское правительство сообщает издание.

Стоит отметить, что запрет скрывать лицо будет применяться как к гражданам Швейцарии, так и к иностранцам в общественном транспорте, административных зданиях, ресторанах, магазинах, на стадионах и в других доступных для публики местах. Исключения предусмотрены для мест отправления религиозного культа, а также для тех случаев, когда лицо прикрыто по медицинским причинам, в целях безопасности и в силу климатических условий.

В частности, имеется в виду ношение в общественных местах паранджи, широкого халата с закрывающей лицо сеткой, и никаба, мусульманского женского головного убора с узкой прорезью для глаз, закрывающего лицо.  

 

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