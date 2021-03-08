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Общество

Оборудование остановки возле поворота на Жестки и Торчилово Великолукского района отложили

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин осуществил выезд на место, где великолучане просят обустроить остановку: это территория возле поворота на деревни Жестки и Торчилово Лычевской волости при выезде из города. Об этом сообщила районная администрация.

«Этот участок дороги находится в федеральной собственности, и, к сожалению, согласно федеральному закону, на данный момент обустройство остановочного пункта здесь не представляется возможным. Однако в случае капитального ремонта дороги может быть рассмотрена перспектива установки заездного кармана. На сегодняшний день администрацией Великолукского района направлен запрос в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» о возможности в будущем организовать здесь остановочный пункт для удобства нашего населения», – сказал Алексей Кузьмин.

 

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