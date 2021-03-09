Дошкольное отделение инженерно-лингвистической гимназии открылось в Пскове

16:33, 09 марта 2021, ПАИ

Дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии приняло первых воспитанников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В учреждении приступили к работе все четыре ясельные группы. В настоящее время ребята в возрасте от двух до трех лет проходят адаптацию путем краткосрочного пребывания в детском саду.

Всего в учреждении организовано восемь групп, включающих в себя 60 мест для детей в возрасте до трёх лет и 80 мест для детей в возрасте от трёх до семи лет. По информации управления образования города Пскова, все они укомплектованы, продолжается заключение договоров с родителями.

Новый детский сад на 140 мест, являющийся структурным подразделением Псковской инженерно-лингвистической гимназии, возведен в деревне Борисовичи Псковского района в конце 2020 года. Строительство осуществлено в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография». На эти цели было направлено более 110 млн рублей.

Отличительной особенностью учреждения является применение в воспитательно-образовательном процессе методики Воскобовича, направленной на всестороннее развитие творческого потенциала ребенка через игры. Кроме того, воспитанники двух групп будут заниматься по программе углубленного изучения английского языка. Далее эти ребята смогут продолжить обучение в Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов отметил, что открытие нового детского сада в рамках национального проекта решает важнейшую задачу по организации мест для детей до 3 лет. «Особенно важно, что учреждение появилось в районе массовой жилой застройки, где наблюдается наиболее высокая потребность в ясельных группах», — подчеркнул Александр Седунов. Он также анонсировал открытие в Пскове нового дошкольного учреждения на 120 мест на улице Коммунальной.

В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году в Псковской области завершено строительство еще четырех дошкольных учреждений. Так, в Пскове возведена пристройка на 80 мест к детскому саду на Рижском проспекте, в деревне Неелово Псковского района построен детский сад на 270 мест. Еще два учреждения, рассчитанные в общей сложности на 280 мест, появились в Великих Луках — на улицах Заслонова и Дружбы.