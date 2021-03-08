Итоги «Данилов-феста» подвели в Псковском драмтеатре

17:03, 09 марта 2021, ПАИ

С 6 по 8 марта в Псковском драматическом театре состоялся фестиваль, посвященный творчеству популярного российского писателя, драматурга, поэта Дмитрия Данилова. «Данилов-фест» собрал в Пскове литератора Дмитрия Данилова, режиссера и артиста Семена Серзина, продюсера Наталью Мокрицкую, художника авторской куклы, графика, писателя Ирину Москвину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Зрители фестиваля познакомились с драматургией Данилова и разными интерпретациями его пьес. В рамках фестиваля состоялась премьера спектакля Семена Серзина «Свидетельские показания», показ его же фильма «Человек из Подольска», читки трех пьес Данилова в исполнении артистов Псковского театра драмы, сам автор побывал на всех мероприятиях фестиваля и участвовал в обсуждениях.

Арт-директор Псковского театра драмы Андрей Пронин подвел итоги «Данилов-феста»: «Мне трудно дать фестивалю объективную оценку. Хочется надеяться, что он удался. Народу и на премьерных спектаклях “Свидетельские показания”, и на читках, и на выставке было предостаточно. Ну разве что встреча с Дмитрием Даниловым прошла без аншлага, что, по-моему, грустно и несправедливо. Но те, кто пришел, завалили нашего гостя таким количеством вопросов, что, я боялся, мы просидим до глубокой ночи. Я рад, что получилось познакомить Псков с фигурой одного из главных российских драматургов. Мне кажется, что мы, кроме того, выпустили достойный спектакль хорошего театрального качества. А еще запланировали несколько будущих проектов, о которых говорить публично пока рано, но они, поверьте, очень любопытные».

Фестиваль собрал не только заинтересованных жителей города, но и ценителей творчества Данилова из Петербурга. Известный композитор Владимир Раннев стал гостем фестиваля. «Мы следим за тем, как живут произведения нашего друга, замечательного автора Дмитрия Данилова на театральной сцене и в кино. Это очень любопытно. Я думаю, что Семен Серзин, фильм и спектакль которого мы посмотрели здесь, понимает Данилова. Фильм мне понравился, и спектакль получился замечательным. Все это сделано в хорошем смысле без особых затей, и это очень хорошо внедряется в даниловские тексты», – поделился Владимир Раннев.

В театре надеются, что «Данилов-фест» станет началом дружбы и дальнейшего плодотворного сотрудничества с Дмитрием Даниловым.

Рецензию Псковского агентства информации на спектакль «Свидетельские показания» читайте здесь.