Во Владимире скончалась известная писательница детективов Татьяна Полякова

22:22, 09 марта 2021, ПАИ







Умерла писательница Татьяна Полякова, передают «Известия». Ей был 61 год.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью. Прощание состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре», — сообщила менеджер писательницы Валерия Сергеева.

Автор детективов Татьяна Полякова прожила намного дольше, чем прогнозировали врачи-онкологи. По словам Валерии Сергеевой, при постановке диагноза медики заявили, что пациентка проживет только пару лет.

«Она почти семь лет прожила с онкологией. И когда она заболела, ей вообще давали очень небольшой срок. Я сейчас боюсь наврать, но год или два, не больше», — поделилась Сергеева.

Как она добавила, Полякова шутила, что она — молодец, так как долго живет. При этом писательница постоянно проходила обследования и следила за своим состоянием.

В последние месяцы у Поляковой пошли метастазы в печень, женщина прошла курс лечения в онкологическом центре в Обнинске, после чего приехала в родной город Владимир. Сергеева отметила, что писательница была открытым, добрым и светлым человеком. В январе Полякова начала работу над новой книгой.

Татьяна Полякова написала более 90 детективов и регулярно входила в топ-10 самых издаваемых авторов в России, говорится на сайте издательства «Эксмо», с которым она сотрудничала. Согласно данным Российской книжной палаты, в 2019 году писательница была на пятом месте в этом рейтинге. Тогда детективы Поляковой издавались и переиздавались 65 раз общим тиражом 476 тыс. экземпляров. По тиражности она обошла Федора Достоевского, Агату Кристи, Эриха Марию Ремарка и Михаила Булгакова. В предыдущие годы суммарные тиражи книг автора приближались к 1 млн. В 2020-м в рейтинг она уже не попала.

По книгам Поляковой было снято несколько фильмов, в том числе «Тонкая штучка», «Черта с два», сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Как рассказывала сама автор, писательницей она решила стать с детства. «Я узнала, что писатели не ходят на работу. И мне это так понравилось, что я решила: стану писателем. Дело в том, что родители много работали. И не могли меня устроить ни в ясли, ни в садик, поэтому оставляли дома одну. Я очень рано научилась читать. И так как у меня было много времени, когда я была предоставлена самой себе, то читала... Я класса с четвёртого начала писать. Рассказы какие-то. И в школьной стенгазете была выпускающим редактором», — говорила Полякова в интервью Womanhit.

