Павел Фокин: Курбатов – чудо природы, его никто не заменит

10:37, 10 марта 2021, ПАИ

10 марта в Пскове прощаются с писателем Валентином Курбатовым. Историк литературы, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея в Москве Павел Фокин рассказал Псковскому агентству информации об объединяющей силе Валентина Курбатова и его любви к искусству.

«Известие, конечно, потрясло, выпал какой-то стержень. Валентин Курбатов в жизни был фигурой, которых очень мало в нашей жизни, культуре, литературе. Они были в предыдущие эпохи, такие люди, которые соединяли между собой разных людей, регионы. Сейчас все уходит, все как бы разваливается. Оно держалось и держится на таких людях.

Валентин Яковлевич, наверное, один из последних, кто держал связь, притом не только внутри своего поколения, но и между разными поколениями, разными эпохами. Человек, который до последнего дня оставался верен выбравшей его судьбе, верен своей любви к искусству, к миру искусства, к литературе и к людям, которые эту литературу, искусство создают. Помимо любви личной, у него еще было чувство ответственности за большое дело литературы. Валентин Яковлевич — это фигура стержневая, одно из его любимых слов, которое он постоянно употреблял в общении, в письмах, — это «обняться». Он все время призывал: «встретимся, обнимемся, давайте все встанем, давайте все вместе обнимемся». Это вот с одной стороны стержень, а с другой — объятия. Желание всех соединить, разные взгляды, всех талантливых, всех любящих Россию, русскую литературу.

В скромных фестивалях он отдавал душу и болел за судьбу таких событий, которые объединяли. Сейчас нас будет объединять любовь к нему, но без него процесс распада будет продолжаться, к сожалению. Горестно, что такой прекрасный человек ушел, человек, в которого влюбляешься сразу, как только первый раз видишь и слышишь. Каждая встреча с ним — это такой дар, которому ты радуешься, что Господь тебе дал с этим человеком быть в эту минуту.

Валентин Яковлевич — чудо природы и культуры, которого, конечно, никто не заменит. То, что он так верно жил в Пскове и сохранял верность этому городу, — это тоже ведь замечательно. Наверняка за большую свою карьеру он мог перебраться и в Москву или в Санкт-Петербург и еще в какие-то места более столичные. Но ему нужна была эта коренная земля, где он смог бы сосредоточиться и обнять всех, из сердца России, поскольку из Пскова начинается Русь православная. Хотелось бы, конечно, чтобы память о нем здесь тоже продолжалась в каких-то делах, которые шли бы в русской его деятельности — объединяли, соединяли, воспитывали и сохраняли связь. Чтобы этот стержень по имени Курбатов оставался стержнем культуры».