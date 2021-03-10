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Общество

Когда в Псков придет весна, рассказала Тала Нещадимова

Pixabay.com

Когда в Псковской области закончится зима, Псковскому агентству информации рассказала начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Зима еще может преподнести сюрпризы. Хотя по той ситуации, которую мы отмечаем сейчас, мы не ожидаем после 16-го числа усиления морозов, но с осторожностью, потому что март - это месяц сюрпризов», - рассказала Тала Нещадимова.

Она также отметила, что в ближайшие дни, до 13 марта, ожидается морозная погода, снег небольшой. С 13-го числа на следующие три дня (13, 14, 15 марта) прогнозируется переход осадков сначала в смешанную фазу - это снег с дождем, потом в жидкую - это дождь. Температура повысится, будет слабо положительная и ночью, и днем.

«Опасных и неблагоприятных явлений пока не ожидается, все будет таять - будет достаточно противно», - отметила Тала Нещадимова.

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