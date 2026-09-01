Ещё десять клёнов высадили возле гостиницы «Рижская» в Пскове

20:54, 01 сентября 2026, ПАИ

В Пскове в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили десять клёнов. Работы выполнены в соответствии с планом, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере MAX.

«Как и планировали, в сквере у гостиницы «Рижская» высадили ещё 10 клёнов, – отметил Борис Елкин. Это не молодые саженцы, а крепкие деревья возрастом около 10 лет: они уже достаточно развиты, чтобы хорошо прижиться. Со временем эти деревья станут важной частью ландшафта сквера и будут радовать жителей своей красотой».

Кроме того, специалисты провели санитарную обрезку нижних ветвей. По словам главы города, эта процедура имеет важное практическое значение.

«Такая процедура помогает деревьям лучше питаться и получать необходимую влагу, а также убирает парусность, – пояснил Борис Елкин. – Это снижает нагрузку на ствол и крону при сильных ветрах и делает деревья более устойчивыми».

Глава Пскова подчеркнул, что работы по озеленению будут продолжены.

«Мы не останавливаемся на достигнутом: впереди новые высадки и дальнейшие работы по озеленению города, – заявил Борис Елкин. – Вместе делаем город уютнее и красивее!»

Ранее сообщалось, что в сквере возле гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев.

Напомним, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» сквер благоустроили. В ходе работ специалисты разобрали старые покрытия и бортовые камни, демонтировали устаревшие малые архитектурные формы, провели выборку грунта. Важным этапом благоустройства стало обновление фонтана.